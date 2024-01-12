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İzmir'de FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye çıktı

FETÖ'ye yönelik İzmir'de gerçekleştirilen 'Kıskaç-3' operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, 10 Ocak'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında toplamda 38 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

İzmir\'de FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 7\'ye çıktı
12.01.2024 - 18:05,
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FETÖ'ye yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonu kapsamında İzmir'de gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, 10 Ocak'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, İzmir merkez, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ikamet eden 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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