İzmir\'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı

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İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere dün polis ekip tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.