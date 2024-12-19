İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı

İzmir\'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı

İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantılı 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt üyesi olduklarına dair deliller ve ByLock kullanımı bulundu.

19.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere dün polis ekip tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ByLock, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

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