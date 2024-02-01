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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İzmir\'de FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 9 kişi ile ByLock kullanan ve isimleri ByLock içeriklerinde geçen 18 şüpheli tespit edildi. Bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 23'ü yakalandı. 4 şüphelinin ise operasyondan önce yurt dışına kaçtığı belirlendi.

01.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:43
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İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgüt üyesi 9 kişi ile örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında beyan bulunan, ByLock kullandıkları ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen 18 şüpheli belirlendi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 23'ü yakalandı. 4 şüphelinin, operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktıkları belirlendi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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