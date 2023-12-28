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İzmir'de Firari Hükümlü Polisten Kaçarken Vurularak Öldü - Son Dakika
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İzmir'de Firari Hükümlü Polisten Kaçarken Vurularak Öldü

İzmir'de hırsızlık suçundan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polisten kaçmaya çalışırken silahla vurularak hayatını kaybetti. Yakalanan hükümlü, hastaneye sevk edilirken polis memuruyla yaşanan boğuşma sırasında kazara vuruldu ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de Firari Hükümlü Polisten Kaçarken Vurularak Öldü
28.12.2023 - 14:29,
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İzmir'de, polisten kaçmaya çalışırken silahla vurulan firari hükümlü, yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. (32), dün gece Yunus ekiplerince Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Sağlık kontrolleri için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sırada kaçmaya çalışan N.B, yaşanan kovalamaca sonunda polis memurunca yakalandı.

Boğuşma sırasında kazara vurulan N.B, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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İzmir, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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