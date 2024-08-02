İzmir'de firari hükümlü yakalandı

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İzmir'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekipler, uygulama sırasında hareketlerinden şüphelendiği Ü.Ç. adlı kadını durdu.

Ü.Ç'nin organ veya doku ticareti yapmak ile aracılık etmek suçlarından arandığı, ayrıca başka bir suçtan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.