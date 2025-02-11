İzmir'de Gambiyalı Öğrencilerle Kültürel Etkileşim Etkinliği

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gambiyalı öğrencileri 3 günlük etkinlik programı boyunca ağırladı. Genç İzmir üyesi gençlerle bir araya gelen misafir öğrenciler, sosyal aktivitelerle etkileşim sağladı.

Türkiye'deki Gambiyalı Öğrenciler Birliği, 2025 yılı buluşmasını, İzmir'de, Genç İzmir iş birliğiyle düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir gençliğinin ülkeye ilham kaynağı olmasını sağlamak oluşturulan Genç İzmir, kültürel etkileşim projelerinde de yer alıyor. Gambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Vekili Abbas Darboe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da katıldığı üç gün süren etkinlik ile öğrenciler arasında sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlandı.

Etkinliğin ilk iki gününde Türkiye'de eğitim gören ve başarılı olan öğrencilere plaket verildi, Efes ve Şirince'ye kültür gezisi düzenlendi. Üçüncü günde ise Bornova Gençlik Yerleşkesi'nde bir araya gelen Gambiyalı öğrenciler ile Genç İzmir üyesi gençler, kültürel ve sosyal aktivitelere katıldı.