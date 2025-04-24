İzmir'de Geleneksel Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Geleneksel Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla birlikte Geleneksel Uçurtma Şenliği'nde bir araya geldi. Tugay, çocukların gelecekteki beklentilerini vurguladı ve herkesin bu mesajı alması gerektiğini belirtti.

24.04.2025 09:59  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği'ne katılarak çocuklarla bir araya geldi. Tugay, "Çocuklarımızın bizlerden beklediğini yapalım ve onlara bekledikleri o güzel ülkeyi hep beraber armağan edelim" dedi.

İzmirli çocuklar, Bornova Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği Geleneksel Uçurtma Şenliği'nde buluştu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Alanda kurulan sahneye çıkarak yurttaşlara seslenen Başkan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını her zaman saygı ile andıklarını ve rahmetle yad ettiklerini belirterek, "Bize onların bıraktığı mirası yüceltecek, o bayrakları daha da yukarıya taşıyacak çalışkan, dürüst, onurlu nesiller lazım. Onun mücadelesini yapacak insanlar lazım. Tüm kardeşlerimi, tüm büyüklerimi, bugün görev başında olan herkesi daha çok çalışmaya ve bu onurlu mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Çocuklarımızın bizlerden beklediğini yapalım ve onlara bekledikleri o güzel ülkeyi hep beraber armağan edelim" diye konuştu.

"Çocukların mesajını herkes almalı"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sevgili çocuklar ve sevgili aileleri; bu özel günde sizlerle olmanın büyük mutluluğu içinde hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. Bugün sabahtan bu yana İzmir'in farklı yerlerinde çocuklarımızla birlikte olmaya çalıştım. Binlerce çocuğumuzla sarıldık. Burada olduğu gibi hepsi göğüslerinde Türk bayrağı, Atatürk resimleri ile birlikte bizlere aslında bir mesaj veriyorlar. Bu mesajı özellikle büyüklerin, şu anda üzerinde sorumluluk olan herkesin alması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz diyorlar ki 'Biz büyük ve asil bir milletin çocuklarıyız, evlatlarıyız. Bu ülkeye başını önüne eğmek, birilerine teslim olmak yakışmaz. Bize büyük, güçlü, refah bir ülkede adalet içinde özgürlüğümüzü yaşayarak, doyasıya çalışarak dünyanın en büyük ülkelerinden birinin vatandaşı olmak yaraşır.' Bunun için, çocuklarımız için çalışır mıyız? Bu mesajı almamız gereken bir gündeyiz. Bugün güzel bir gün, bugün bayram, bugün çocuklarımız eğlensin, biz de onların mutluluğunu paylaşalım. Yürek yüreğe olalım. Hepinizi çok seviyoruz, bayramınız kutlu olsun."

"Günün önemini bugün daha iyi anlıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizim kendi kendimizi yönetmemiz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. O gün o kadar güzel, o kadar kutlu bir gündü ki onu en güzel varlıklarımıza, çocuklarımıza armağan ettiler. O günün önemini bugün daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Hep bir ağızdan marş söylediler

Geleneksel Uçurtma Şenliği kapsamında çocuklar ve aileleri için eğlenceli konserler, gösteriler ve atölyelerle dolu bir program hazırlandı. Alana bandonun eşlik ettiği kortejle gelenTugay, kortej boyunca çocuklarla ve aileleriyle bayramlaştı. Çocuklarla fotoğraf çektiren Tugay, onlara uçurtma da armağan etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestoların simgesi haline gelen Pikachu maskotu ile de fotoğraf çektiren Başkan Tugay ve Başkan Eşki, çocuklarla birlikte sahneye çıkarak, Onuncu Yıl ve İzmir Marşları'nı söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Uçurtma Şenliği, Yerel Haberler, Cemil Tugay, 23 Nisan, Politika, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Geleneksel Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
10:16 Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:12:13. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Geleneksel Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.