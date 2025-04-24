İzmir'de Geleneksel Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği'ne katılarak çocuklarla bir araya geldi. Tugay, "Çocuklarımızın bizlerden beklediğini yapalım ve onlara bekledikleri o güzel ülkeyi hep beraber armağan edelim" dedi.

İzmirli çocuklar, Bornova Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği Geleneksel Uçurtma Şenliği'nde buluştu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Alanda kurulan sahneye çıkarak yurttaşlara seslenen Başkan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını her zaman saygı ile andıklarını ve rahmetle yad ettiklerini belirterek, "Bize onların bıraktığı mirası yüceltecek, o bayrakları daha da yukarıya taşıyacak çalışkan, dürüst, onurlu nesiller lazım. Onun mücadelesini yapacak insanlar lazım. Tüm kardeşlerimi, tüm büyüklerimi, bugün görev başında olan herkesi daha çok çalışmaya ve bu onurlu mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Çocuklarımızın bizlerden beklediğini yapalım ve onlara bekledikleri o güzel ülkeyi hep beraber armağan edelim" diye konuştu.

"Çocukların mesajını herkes almalı"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sevgili çocuklar ve sevgili aileleri; bu özel günde sizlerle olmanın büyük mutluluğu içinde hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. Bugün sabahtan bu yana İzmir'in farklı yerlerinde çocuklarımızla birlikte olmaya çalıştım. Binlerce çocuğumuzla sarıldık. Burada olduğu gibi hepsi göğüslerinde Türk bayrağı, Atatürk resimleri ile birlikte bizlere aslında bir mesaj veriyorlar. Bu mesajı özellikle büyüklerin, şu anda üzerinde sorumluluk olan herkesin alması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz diyorlar ki 'Biz büyük ve asil bir milletin çocuklarıyız, evlatlarıyız. Bu ülkeye başını önüne eğmek, birilerine teslim olmak yakışmaz. Bize büyük, güçlü, refah bir ülkede adalet içinde özgürlüğümüzü yaşayarak, doyasıya çalışarak dünyanın en büyük ülkelerinden birinin vatandaşı olmak yaraşır.' Bunun için, çocuklarımız için çalışır mıyız? Bu mesajı almamız gereken bir gündeyiz. Bugün güzel bir gün, bugün bayram, bugün çocuklarımız eğlensin, biz de onların mutluluğunu paylaşalım. Yürek yüreğe olalım. Hepinizi çok seviyoruz, bayramınız kutlu olsun."

"Günün önemini bugün daha iyi anlıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizim kendi kendimizi yönetmemiz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. O gün o kadar güzel, o kadar kutlu bir gündü ki onu en güzel varlıklarımıza, çocuklarımıza armağan ettiler. O günün önemini bugün daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Hep bir ağızdan marş söylediler

Geleneksel Uçurtma Şenliği kapsamında çocuklar ve aileleri için eğlenceli konserler, gösteriler ve atölyelerle dolu bir program hazırlandı. Alana bandonun eşlik ettiği kortejle gelenTugay, kortej boyunca çocuklarla ve aileleriyle bayramlaştı. Çocuklarla fotoğraf çektiren Tugay, onlara uçurtma da armağan etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestoların simgesi haline gelen Pikachu maskotu ile de fotoğraf çektiren Başkan Tugay ve Başkan Eşki, çocuklarla birlikte sahneye çıkarak, Onuncu Yıl ve İzmir Marşları'nı söyledi.