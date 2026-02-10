İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dil konusundaki en büyük engeli olan "konuşma çekingenliğini" ortadan kaldırıyor. Genç İzmir, şubat ayında 6 noktada "İngilizce Konuşma Kulüpleri" ile gençleri global dünyaya hazırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Pi Gençlik Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "English Speaking Club", gençlere İngilizce konuşma pratiği yapabilecekleri samimi ve etkileşimli bir öğrenme ortamı sunuyor. Şubat ayı boyunca Alsancak, Bornova, Buca ve Çiğli'deki Genç İzmir merkezlerinde düzenlenecek buluşmalarla, gençlerin İngilizceyi günlük yaşamda daha özgüvenli kullanmaları hedefleniyor. Farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek etkinliklerde katılımcılar, konuşma odaklı çalışmalar ve grup etkileşimleriyle dil becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

İngilizce Konuşma Kulüpleri; 13 Şubat 18.00 – 20.00 saatleri arasında Bornova Macera Park Gençlik Merkezi'nde, 14 Şubat 16.00-18.00 saatleri arasında Çiğli TEGV Eğitim Parkı'nda, 17 Şubat 18.00 -20.00 saatleri arasında Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi ile Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde ve 19 Şubat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında Aşık Veysel Gençlik Merkezi'nde olacak.

Kimler katılabiliyor?

15–30 yaş aralığındaki gençlere açık olan programa, A2–B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip katılımcılar başvurabiliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerin kontenjanı sınırlı. Öte yandan, İngilizceye daha kapsamlı bir başlangıç yapmak isteyen gençler için 16 Şubat Pazartesi günü Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi'nde başlayacak, toplam 60 saatlik İngilizce eğitim programı da başvurulara açık. "English Speaking Club" etkinlikleri ile İngilizce eğitim programına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru koşullarına gencizmir.com adresinden ulaşılabiliyor.