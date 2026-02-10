İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü

10.02.2026 09:26  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla, 'İngilizce Konuşma Kulüpleri' düzenliyor. Şubat ayında 6 farklı noktada gerçekleştirilecek etkinliklerle gençlerin özgüvenle dil kullanmaları hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dil konusundaki en büyük engeli olan "konuşma çekingenliğini" ortadan kaldırıyor. Genç İzmir, şubat ayında 6 noktada "İngilizce Konuşma Kulüpleri" ile gençleri global dünyaya hazırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Pi Gençlik Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "English Speaking Club", gençlere İngilizce konuşma pratiği yapabilecekleri samimi ve etkileşimli bir öğrenme ortamı sunuyor. Şubat ayı boyunca Alsancak, Bornova, Buca ve Çiğli'deki Genç İzmir merkezlerinde düzenlenecek buluşmalarla, gençlerin İngilizceyi günlük yaşamda daha özgüvenli kullanmaları hedefleniyor. Farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek etkinliklerde katılımcılar, konuşma odaklı çalışmalar ve grup etkileşimleriyle dil becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

İngilizce Konuşma Kulüpleri; 13 Şubat 18.00 – 20.00 saatleri arasında Bornova Macera Park Gençlik Merkezi'nde, 14 Şubat 16.00-18.00 saatleri arasında Çiğli TEGV Eğitim Parkı'nda, 17 Şubat 18.00 -20.00 saatleri arasında Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi ile Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde ve 19 Şubat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında Aşık Veysel Gençlik Merkezi'nde olacak.

Kimler katılabiliyor?

15–30 yaş aralığındaki gençlere açık olan programa, A2–B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip katılımcılar başvurabiliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerin kontenjanı sınırlı. Öte yandan, İngilizceye daha kapsamlı bir başlangıç yapmak isteyen gençler için 16 Şubat Pazartesi günü Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi'nde başlayacak, toplam 60 saatlik İngilizce eğitim programı da başvurulara açık. "English Speaking Club" etkinlikleri ile İngilizce eğitim programına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru koşullarına gencizmir.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:55
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:38:06. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençler İçin İngilizce Konuşma Kulübü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.