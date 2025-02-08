İzmir'de Gençlere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş., sanayi sitelerinde Mesleki Eğitim Merkezi üzerinden staj yapan gençlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile kişisel koruyucu donanım eğitimleri vermeye başladı. Eğitimlerin ardından bin 300 çift çelik burunlu iş sağlığı güvenliği ayakkabısı da gençlere ulaştırıldı.

Türkiye'nin ilk kamu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak İZELMAN OSGB, iş kazalarını en aza indirmek için çeşitli risk gruplarında çalışanlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilk etapta Mesleki Eğitim Merkezi üzerinden 6. Sanayi Sitesi'nde staj yapan 100 öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği ile kişisel koruyucu donanım eğitimleri verilmeye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İZELMAN A.Ş. Genel Müdür Vekili Yılmaz Mede ve Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, OSGB Müdürü Derya Şentürk ile 6. Sanayi Sitesi Başkanı Sami Özdaş, gençlerle bir araya geldi. İş güvenliği uzmanı Muhammed Karabulut tarafından verilen eğitimin ardından bin 300 öğrenciye çelik burunlu iş sağlığı güvenliği ayakkabısı hediye edildi. Proje kapsamında eğitim alacak öğrenciler, belirli periyodlarda iş sağlığı ve güvenliği ile kişisel koruyucu donanım hakkında bilgilendirilecek.

"Kişisel korunma ekipmanları çok önemli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, iş kazalarından korunmada eğitimin önemine dikkat çekerek "Tıp fakültesindeyken acil servise iş kazası nedeniyle gelen çok hastamız olurdu. Bugün yaptığımız çalışma ile bu konuda önemli bir başlangıç yapıyoruz. Eğitimlerde size iş kazalarından nasıl korunacağınız anlatılacak. Kişisel korunma ekipmanının kullanımı da çok önemli. Koruyucu ekipman kullanmanız için size bir hediyemiz de olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay da bu konulara çok önem veriyor. İnşallah daha iyi günlerde, daha iyi koşullarda, daha kazasız günlerde birlikte olacağız" dedi.

"Kazasız ve mutlu çalışmanız için"

6. Sanayi Sitesi Başkanı Sami Özdaş ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önderliğinde iş sağlığı güvenliği programı yapıldı. Kazasız ve daha mutlu çalışmanız için sizlere eğitim veriliyor" ifadelerini kullandı.

Çelik burunlu ayakkabı için teşekkür

Oto elektrik alanında staj yapan Mehmet Yaman, "İş güvenliği, sağlığımız için önemli. Başımıza bir şey gelse sağlığımız gidiyor. Çalışırken ayağımıza malzeme düşebilir. Bu yüzden çelik burunlu ayakkabı giymek de önemli" sözlerine yer verdi. Sanayi sitesi stajyerlerinden Ceril Kaymaz "İş sağlığı ve güvenliği önemli ve eğitim almamız gerekiyor. Koruyucu ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Çelik burunlu ayakkabı daha sağlam. Ayağımıza bir şey düştüğünde bizi korur. Ayakkabı hediyesi için teşekkür ederiz" derken, Ramazan İshak Yıldız da "Çelik burunlu ayakkabı yoksa ayağımıza parça düştüğünde yaralanabiliyoruz. O yüzden bu ayakkabıları giymek gerekiyor" yorumunda bulundu.

Proje devam edecek

Proje, 6. Sanayi Sitesi'nde daha önce gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucunda tespit edilen kişisel koruyucu donanım kullanım bilinci ve iş güvenliği farkındalığı konusundaki eksiklikler sebebiyle başlatıldı. Kişisel koruyucu donanım kullanımının iş kazalarının önlenmesi ve bu kazalarda yaralanma ve ölüm oranları üzerindeki etkisi sebebiyle gençler ve çocuklar için ulaşılması daha güç olan iş güvenliği sınıfı ayakkabılar hediye edildi. Proje, meslek liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde devam edecek.