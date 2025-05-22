İzmir'de Gençlik Forumu Düzenleniyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Gençlik Forumu'nda İzmirli gençler, hayallerini, beklentilerini ve taleplerini özgürce dile getirecek. 24 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan "Cumhuriyet'ten Bugüne Gençliğin Dönüşümü" başlıklı Gençlik Forumu, saat 18.00'da Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde başlayacak.

Gençlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmaları aralıksız sürdüren Konak Belediyesi, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmirli gençler, beklentilerini, taleplerini ve geleceği dair hayallerini konuşmak için 24 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek "Cumhuriyet'ten Bugüne Gençliğin Dönüşümü" konulu Gençlik Forumu'nda bir araya geliyor. Basmane'de bulunan Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde saat 18.00'da başlayacak olan forum, 16 yaş ve üzere gençlerin katılımına açık olacak. Forum, gençlerin düşüncelerini ve taleplerini özgürce paylaşabilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyor.

Başkan Mutlu'dan gençlere davet

Gençlerin sesini duyurabileceği alanlar yaratmayı devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm gençleri anlamlı buluşmaya davet etti. Başkan Mutlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, değişimin, dönüşümün ve umut dolu yarınların en güçlü taşıyıcısı olan gençlerin, yalnızca dinlenmesi gereken değil aynı zamanda karar alma süreçlerine yön verecek asli aktörler olduğuna inanıyorum. Tüm gençleri, 24 Mayıs Cumartesi günü Sanathane'de gerçekleştireceğimiz Gençlik Forumu'nda buluşmaya davet ediyorum. Gelin, birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, geleceği birlikte inşa edelim" ifadelerini kullandı.