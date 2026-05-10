"Gençlik Nerede?" Karikatür Sergisi Vasıf Çınar Meydanı'nda

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gençlik Nerede?" adıyla düzenlenen ulusal karikatür yarışması kapsamında hazırlanan sergi, 29 Mayıs'a kadar Vasıf Çınar Meydanı'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden "Gençlik Nerede?" başlıklı ulusal karikatür yarışmasına katılan karikatüristler, gençliğin gündelik yaşamını, karşılaştığı zorlukları, beklentilerini ve umutlarını karikatür sanatının özgün diliyle ele aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında hazırlanan sergi, gençliğe dair farklı bakış açılarını bir araya getirerek, ziyaretçilere çok yönlü bir değerlendirme alanı sunuyor.

Vasıf Çınar Meydanı'nda açık alanda kurulan sergi, sanatı kent yaşamının doğal bir parçası haline getirirken, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı da hedefliyor.

Sergi süresince ziyaretçiler, gençliğe dair farklı anlatıları kamusal alanda deneyimleme fırsatı bulacak. Sergi, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.