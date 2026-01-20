Karikatür Yarışmasında Çizgiler Konuşuyor: Gençlik Nerede?

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin duygu ve düşüncelerini sanatın evrensel diliyle görünür kılmak amacıyla düzenlenen "Gençlik Nerede?" temalı Ulusal Karikatür Yarışması için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Gençliğin bugünü, yarını ve toplumsal yaşam içindeki yerine dair güçlü bir ifade alanı sunan yarışmada, dereceye giren eserlere toplam 130 bin TL ödül verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "genç dostu kent" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Genç İzmir çatısı altında sanatçı ruhu taşıyan çizerleri gençlerin sesi olmaya davet ediyor.

"Gençlik Nerede?" temasıyla düzenlenen yarışma; gençlerin toplumsal hayattaki konumunu, karşılaştıkları sorunları, umutlarını ve gelecek beklentilerini karikatür sanatının çarpıcı gücüyle görünür kılmayı amaçlıyor.

Alanında uzman jüri

Yarışmanın değerlendirme süreci; usta karikatüristler Eray Özbek, Sadık Pala ve Ömer Çam ile birlikte Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden Emel Dönmez, İZESD–Elim Sende Farkındalık Projesi Yürütücüsü Şerife Şirin ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Yusuf Eren Balıkçı'dan oluşan jüri tarafından yürütülecek. Değerlendirme sonucunda seçilen eserler hem ödüllendirilecek hem de geniş kitlelerle buluşturulacak.

Ödüller ve takvim netleşti

Yarışmada birinci olan eser 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödül kazanacak. Ayrıca seçilecek 3 esere 10'ar bin TL mansiyon ödülü verilecek.

Son başvuru için 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 17.00 olarak belirlendi. Ödüle aday eserlerin askı tarihi 28 Şubat 2026, sonuçların açıklanacağı tarih ise 9 Mart 2026 olarak netleştirildi. Başvuru koşulları ve detaylı şartnameye https://www.gencizmir.com/ adresinden ulaşılabilecek.

Katılımcılar eserlerini [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderebilecek. Genç İzmir'in etkinlik ve duyurularını takip etmek için @izbbgencizmir Instagram hesabı ziyaret edilebilecek.