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Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı.

21.01.2024 - 08:07,  Güncelleme: 08:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

İzmir'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

3 MİLYONDAN FAZLA CEZA KESİLDİ

Yerlikaya, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan 'Kalkan-9' operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı! Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı! Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla 20 ayrı adrese düzenlenen 'Kalkan-9' operasyonuyla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi."

İzmir'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

"İNSAN TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

"Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." diyen Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Göz boyamayın ya ülke göçmen kaynıyor Yanıtla 0 1

Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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