İzmir'de bıçaklı-silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de bıçaklı-silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İzmir\'de bıçaklı-silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
20.09.2025 03:09  Güncelleme: 07:26
İzmir'in Konak ilçesinde Göztepe taraftarları arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Konak, Kavga, İzmir, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cüneyt ertaç:
    Akp Türkiye sinde sıradan bir gün sıradan olaylar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
