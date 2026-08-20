İzmir\'de Gümrük Kaçağı Steroid İlaç Operasyonu

İZMİR'de piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olan gümrük kaçağı 92 bin 604 steroid etken madde içeren ilaç (hap, flakon vb.) ve 15 bin imalat malzemesi ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen projeli soruşturma kapsamında Buca ve Karabağlar ilçelerinde 8 ev, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olan 92 bin 604 gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaç ve 15 bin imalat malzemesi ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.