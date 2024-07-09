İzmir'de hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulunrmak suçlarından 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firarinin, Sütçüler Mahallesindeki evde saklandığını tespit etti.
Firari Y.E.O. (34) düzenlenen operasyonla düzenledi.
Y.E.O, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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