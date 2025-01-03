İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Ölüm

1 yaşındaki Altay Kınalı'nın ölümü sonrası yapılan raporda, ilaçlamanın hatalı olduğu belirtildi.

03.01.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesine neden olan apartmandaki haşere ilaçlamasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, "firma sahibi Ziraat Mühendisi B.Ö'nün kullandığı ilaçların özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesine işaret edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 Kasım 2024'te Kahramanlar Mahallesi'ndeki 1413 Sokak'ta tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesi ve 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, yüksek kimya mühendisi, ziraat mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 3 kişilik heyet tarafından hazırlanan 19 sayfalık bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

Bilirkişi raporunda, ilaçlamanın yapıldığı binada sistematik çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç seçilmediği, ilaçlama adımlarına uyulmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilecek hususlar hakkında bina sakinlerine yeterli bilgi verilmediği aktarılan raporda, şunlara yer verildi:

"Binadaki insanlar tam olarak binadan çıkarılmadan, ilaçlanacak yerde diğer dairelere gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve binadaki diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmıştır. Hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde binada zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmamıştır. İlaçlanan dairenin olduğu binada bazı daire sakinleri yaşamlarını sürdürmüş, bazıları da apartmanda olması gereken gaz değerleri bilgisinden mahrum olarak bekleme süresi dolmadan binaya dönmüş ve sonuçta elim vaka meydana gelmiştir."

İlaçlamayı yapan firma sahibi ziraat mühendisi B.Ö'nün ifadesi de bilirkişi raporuna eklendi.

Firma sahibi şüpheli B.Ö'nün, "kullandığı ilaçların özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesinin bulunduğuna değinilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Kendisinin 'İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirim yapılarak, karantina yapılması neticesinde bu uygulama gerçekleştirilir. Yazılı olarak herhangi bir kimseye bildirim yapmadık' şeklinde beyanı da vardır. Dolayısıyla insanların yaşam alanlarında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, öncesinde bina sakinlerine gerektiği şekilde bilgilendirme yapılmaması, ilaçlanan daire dışında diğerlerinde gereken izolasyon tedbirlerinin alınmaması ve apartman boşluğu ile diğer dairelerde gaz ölçümleri yaparak komşu daireler için gerekli önlemler alınmadığı dikkate alındığında, olayın meydana gelmesinde firma sahibinin ana etken olduğu değerlendirilmektedir."

Raporda, şüphelilerden E.G'nin (44) ise ilaçlamada şüpheli B.Ö'nün yardımcılığını yaptığı, olayın yer ve oluş biçimi dikkate alındığında dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu belirtildi.

Diğer bir şüpheli olan E.G'nin (46) de ilaçlamaya aracılık yapması nedeniyle olayın meydana gelmesinde sorumluluğunun bulunmadığına yer verilen raporda, ilaçlama yaptıran daire sakinleri S.G. ile M.E'nin ise olayın gerçekleşmesinde bir etkisinin olmadığına anlatıldı.

Olay ve adli süreç

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 12 Kasım'da, haşere ilaçlamasının ardından 2 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kınalı, Çevre, izmir, Altay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
16:12 DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel’den ilk yorum DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
16:10 Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:10 Mikautadze’den Galatasaray iddialarına yanıt Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt
15:58 Meghan Markle, Instagram’a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak
15:54 Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda’ya atandı Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı
15:52 CHP’li vekilden Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
15:51 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçeceği maç belli oldu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
15:49 Süper Lig’in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
15:47 Çin’in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 12:38:52. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.