İzmir\'de Hazreti Mevlana\'nın 751. Vuslat Yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi

Ödemiş Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü anma programı Ödemiş Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Ödemiş Müftüsü Mustafa Türköz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Okul müdürü Ramazan Göçen, törende yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'yı anlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Gecede Manisa Semazenler Derneği tarafından semazen gösterisi yapıldı.