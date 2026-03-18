İzmir\'de Helikopterli Silah Operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen helikopter destekli operasyonda, 149 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda silah parçası ve bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, dün belirlenen bir adrese helikopter destekli baskın düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 149 ruhsatsız tabanca, 77 tabanca gövdesi, 38 icra yayı ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.