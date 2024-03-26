İzmir'de hırsızlık şüphelisi tekel bayisi sahibi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de hırsızlık şüphelisi tekel bayisi sahibi tutuklandı

İzmir\'de hırsızlık şüphelisi tekel bayisi sahibi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan tekel bayisi sahibi tutuklandı. Olay, tekel bayisinde yaşanan alışveriş sırasında fazladan ürün aldıkları iddia edilen çiftin evine girerek gerçekleşti. Gözaltına alınan zanlının hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.

26.03.2024 01:45  Güncelleme: 01:46
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralaması sonucu gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklandı.

Zaim Ağa Caddesi'ndeki bir evde silahla yaralama olayında dün gözaltına alınan M.A'nın (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Ordu Caddesi'ndeki M.A'nın işlettiği tekel bayisinde dün alışveriş yapan Özlem K. (41) ve Arif D. (44), dükkandan ayrılmasının ardından fazladan ürün aldıklarını ileri sürdüğü M.A, çifti takip etmişti.

Çiftin Zaim Ağa Caddesi'ndeki evlerine gelen ve içeri giren M.A, çıkan tartışmada ikisini silahla yaralayıp kaçmıştı.

Olaya ilişkin Özlem K, Arif D. ve tekel bayisi sahibi M.A'nın hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de hırsızlık şüphelisi tekel bayisi sahibi tutuklandı - Son Dakika

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