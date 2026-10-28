İzmir'de hız ihlali görüntülerini paylaşan kişiye 25 bin lira para cezası verildi - Son Dakika
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İzmir'de hız ihlali görüntülerini paylaşan kişiye 25 bin lira para cezası verildi

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İzmir'de 187 kilometre hızla ilerleyen otomobilin görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiye, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası verildi. Emniyet ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla görüntüleri paylaşan kişi belirlendi.

İzmir'de bir sürücünün hız ihlali görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kişiye, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte bir otomobilin 187 kilometre hızla ilerlediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda görüntüleri paylaşan kişinin S.K. (27) olduğu belirlendi.

S.K'ye trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
OtomobilGüncelTrafikİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de hız ihlali görüntülerini paylaşan kişiye 25 bin lira para cezası verildi - Son Dakika
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