İzmir\'de A.Ö. Sokakta Bıçaklandı, Hastanede İkinci Kez Saldırıya Uğradı

İZMİR'de A.Ö. (29) sokakta karşılaştığı husumetlileri U.Ö. ve B.Ö. tarafından bıçaklandı, 2 şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırıp, tedavi altına alınan A.Ö., bu kez burada husumetlilerinin saldırısına uğradı. Kaçan şüphelilerden 1'i yakalanırken, A.Ö. hastanedeki tedavisi sürüyor.

?Olay, saat 02.30 sıralarında Konak ilçesi Hilal Mahallesi 1229/1 Sokak ile Şehitler Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta yürüyen A.Ö., husumetlileri U.Ö. ve B.Ö. ile karşılaştı. Çıkan kavgada A.Ö. karnından bıçaklandı, 2 şüpheli kaçtı. Yaralanan A.Ö., özel araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.Ö. tedavi altına alınırken, şüpheliler bu kez hastaneye geldi. 2 şüpheli, burada da A.Ö.'ye bıçakla saldırdı. Şüpheliler yine kaçarken, polis çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit edip, U.Ö.'yü yakaladı. İşlemleri sonrası U.Ö. tutuklandı, diğer şüphelinin arandığı bildirildi. Hastanede tedavisi süren ve durumu iyi olan A.Ö. polise verdiği ifadede, husumetlileri tarafından iki kez saldırıya uğradığını, U.Ö.'nün hastanede tabanca gösterdiğini, B.Ö.'nün ise kendisini bıçakladığını söyledi. Soruşturma sürüyor.