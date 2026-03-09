İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Huzurevi Sakinleri İçin İftar Programı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yaşam Kampüsü'nde bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri için iftar programı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının bereketini kente yaymaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca 30 ilçede devam eden iftar programlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi'nde de iftar programı düzenlendi.

Huzurevi sakinlerinin konuk olduğu iftara kurum yöneticileri ve personel de katıldı. İftarda ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı; birlik ve beraberlik içinde ramazanın huzuru paylaşıldı.