İzmir'de İklim Değişikliği Sempozyumu

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İzmir'de iklim değişikliği ve çevresel kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ele alındığı EXPOSOME-TR Sempozyumu düzenlendi.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyuma bu alanda uluslararası üne sahip uzmanlar Prof. Dr. David O. Carpenter ve Prof. Dr. Katja Kanninen'in yanı sıra farklı üniversitelerden bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda iklim değişikliği ve kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkileri, kirleticilerin ortadan kaldırılmasına yönelik stratejiler ve politika tartışmalarına odaklanan bir dizi oturum yapıldı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sempozyumun Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek beş toplantı serisinin ilki olduğunu, üniversitenin Avrupa Birliği destekli projede yer almasının bilime, çevreye ve topluma katkı sağlama misyonlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Çevresel kirleticilerin ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlayarak, bu sorunlara yeni teknolojilerle çözüm bulmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, projenin mayıs ayında başlatıldığını belirtti.

Projenin içerisinde mühendisler, sektör temsilcileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan uzmanların da bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkilerini bütün yönleriyle ele aldıklarını dile getirdi.