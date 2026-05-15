İzmir'de İletişimde Engelleri Kaldıracak Sistem: Adis

15.05.2026 10:28  Güncelleme: 11:20
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşma ve dil gelişimi alanında zorluk yaşayan bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılabilmesi için Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi’nin (ADİS) yerel ölçekte erişilebilir hale getirilmesine yönelik bilimsel çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Tugay, "İzmir’de herkesin sesi duyulsun, herkes kendini ifade edebilsin istiyoruz. ADİS çalışmasını da bu anlayışla çok önemsiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 1. Uluslararası Otizm Sempozyumu'nda duyurusunu yaptığı Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi'nin (ADİS) Türkiye'de yerel yönetimler açısından önemli bir dönüm noktası olması hedefleniyor. Konuşma ve dil gelişimi zorluğu yaşayan bireylerin hayata katılımı için Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi'ni yerel ölçekte erişilebilir kılacak bilimsel çalışmalara başlanıyor.

KONUŞMA ÜRETEN UYGULAMALAR, GÖZ İZLEME SİSTEMLERİ

ADİS, konuşma dili yetersiz olan ya da hiç konuşamayan bireylerin iletişim kurabilmesi için kullanılan yöntem, araç ve stratejilerin tümünü kapsıyor. ADİS ile konuşma ve dil alanında destek gereksinimi olan bireyler; temel ihtiyaçlarını ifade edebilme, duygularını paylaşabilme, eğitim süreçlerine daha aktif katılabilme, sağlık hizmetlerinde kendilerini daha doğru anlatabilme ve sosyal yaşamda daha bağımsız hareket edebilme imkanına kavuşacak. Bu doğrultuda; göz izleme sistemleri, konuşma üreten uygulamalar, tablet tabanlı iletişim çözümleri ve kişiye özel iletişim yazılımları gibi teknolojilerin geliştirilmesi, uyarlanması ve bireylerin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bir bireyin "yardım istiyorum", "acıktım", "canım acıyor", "gitmek istemiyorum" ya da "mutluyum" gibi duygu ve ihtiyaçlarını ifade edebilmesi hem günlük yaşam kalitesini hem de toplumsal yaşama katılımını güçlendirecek.

EĞİTİMLER DE VERİLECEK

ADİS, genel olarak yüksek teknoloji sistemleri ve düşük teknoloji sistemleri olmak üzere iki ana grupta değerlendiriliyor. Yüksek teknoloji sistemleri; göz izleme cihazları, konuşma üreten cihazlar, tablet ve iPad tabanlı iletişim uygulamaları ile beyin-bilgisayar ara yüzlerini kapsarken; düşük teknoloji sistemleri ise resimli değiş tokuş iletişim sistemi, iletişim panoları ve kitapları, alfabetik ve sayısal gösterme panoları ile evet/hayır sistemlerinden oluşuyor. Başkan Cemil Tugay'ın başlattığı çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düşük teknoloji iletişim sistemlerinden başlayarak tüm hedef grupları kapsayacak, yüksek teknoloji laboratuvar ve atölye sisteminin kurulması hedefleniyor. Bu merkezlerde bireylerin ihtiyaçlarına uygun iletişim araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

"İZMİR'DE KİMSE GÖRÜNMEZ OLMAYACAK"

Başkan Tugay, İzmir'de hiç kimsenin iletişim kuramadığı için görünmez kaldığı bir düzeni kabul etmediklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik yalnızca yol, bina ya da altyapı yapmak değildir; insanların birbirini anlayabildiği, kendini özgürce ifade edebildiği bir yaşam kurmaktır. Konuşma ve dil alanında destek gereksinimi olan yurttaşlarımızın eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan kamusal hizmetlere kadar her alanda eşit haklara sahip olması için çalışıyoruz. İzmir'de herkesin sesi duyulsun, herkes kendini ifade edebilsin istiyoruz. ADİS çalışmasını da bu anlayışla çok önemsiyoruz" diye konuştu.

ATÖLYELER YAPILDI

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi kapsamında Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen atölyelerde engelli bireyler ve aileleri, üniversite öğrencileri ve alan profesyonellerinin katılımıyla yardımcı teknolojiler kullanılarak ADİS atölyesi ve uygulamalı Kolay Dil Atölyesi gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
