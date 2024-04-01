İzmir\'de ilkokul öğrencilerine tarım eğitimi veriliyor

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İzmir'de "Gelecek Çiçek Açsın" projesi kapsamında, 30 ilkokul öğrencisine tarımsal üretim ve toprakla tanışma eğitimi veriliyor.

Torbalı'da fabrikası bulunan Japonya merkezli tarım, enerji ve endüstriyel motor markası Yanmar'dan yapılan açıklamaya göre, Yanmar ile Alternatif Yaşam Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen proje, genç nesillerin tarımsal üretime dair bilgi sahibi olabilmesi, gelecekte tarım üretimini bir meslek olarak değerlendirebilmesini amaçlıyor.

Eğitim programı kapsamında tarımın yanı sıra sunum teknikleri, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim, takım çalışması, oryantiring, sağlık okuryazarlığı, beden sağlığı, yüzme, dalış, drama eğitimleri de veriliyor.

Mart ayında başlayan ve temmuz ayına kadar sürecek eğitimleri tamamlayan öğrenciler, katılım sertifikası alacak.