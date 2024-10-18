İzmir'de İnciraltı Planları İptal Edildi, Yeni Plan Çalışması Başlatıldı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan İnciraltı planlarının İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından Balçova Belediyesi ile birlikte yeni bir plan çalışması başlattı. İnciraltı'nın "kamusal kullanım hakkı ve bölgenin niteliğini koruyarak hazırlanacak plan ile yeni imar planı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan İnciraltı planlarına karşı açtığı dava sonuçlandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi heyeti iptal kararının gerekçesinde, "Dava konusu planların mevzuat hükümlerine, planlama ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" dinildi. Davanın İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi, İnciraltı'nın kamusal kullanım hakkının ve bölgenin niteliğini koruyarak planlanması için çalışma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yerel yönetimler olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, öncesinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve sonrasında İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan İnciraltı planları sonrası bölgenin yeniden planlanması için çalışma başlatmıştır. Plan çalışmalarında 21 Ağustos 2023 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davadaki bilirkişi raporunda bahsedilen hususları da dikkate alınmıştır. İnciraltı bölgesi için vatandaşlarımızın haklarını koruyan, kentimizdeki kamu hassasiyetini dikkate alan, üst ölçekli planlarla uyum sağlayan ve çevresi ile birlikte kapsayıcı yeni bir plan çalışması başlattık. Devam eden plan çalışması ile birlikte tamamlanacak imar planı onay makamı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulacaktır. Çok uzun zamandır İzmir kamuoyunda önemli bir yer tutan İnciraltı planları hazırlanırken, geçmişte yapılan işlemler, mahkeme kararları ve mevzuat titizlikle göz önünde bulundurulacaktır. Nihayetinde tüm tarafların memnun olacağı İzmir'imize kamu alanları kazandıracak, vatandaşlarımızın mülkiyet haklarına saygı gösterecek ve en kısa sürede tamamlanacak bir plan süreci olacaktır. Tüm bu aşamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çok hızlı bir şekilde yürütülecektir."