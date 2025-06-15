İzmir'de İnşaat Deposunda Çıkan Yangında Hastanede Tahliye Başladı

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde yangın çıkan inşaat deposunun bitişiğindeki özel hastanede bulunan hastaların tahliyesine başlandı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde inşaat faaliyetleri yürüten Dikkaya Grup'a ait malzeme deposunda meydana gelen yangın nedeniyle bitişiğindeki Medicana Hastanesinde bulunan yenidoğan ünitesi, acil ve yatan hastalar önlem amacıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlerin de olduğu ifade edilirken bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye itfaiye aracı sevk edildi. Yangının çıktığı alanda küçük çaplı patlamalar olduğu kaydedildi.

Yangına 16 itfaiye aracının yanı sıra, İZSU ve ilçe belediyelerinden gelen su tankerleriyle müdahale devam ediyor.

Yangın ihbarının itfaiyeye 16.57'de "ot yangını" olarak ihbar edildiği ancak ekiplerin alana vardığında yangının depolarda olduğunu gördükleri öğrenildi.

Hastaneden açıklama

Öte yandan Medicana Hastanesi'nden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.00 sularında hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır."

"Hiçbir hasta olumsuz etkilenmedi"

Sağlık Bakanlığından yapılan konuya ilişkin açıklamada, "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir" denildi.