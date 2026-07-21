İzmir'de Kaçak Döküm Tepkisi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Döküm Tepkisi

21.07.2026 12:13
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Konak'ta boş arazideki moloz yığınları nedeniyle tepkiler yükseliyor. Belediyeden çözüm arayışı.

İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide oluşan atık ve moloz yığınları tepkilere neden oluyor.

Umurbey Mahallesi'nde yer alan araziye kaçak dökülen moloz ve çöp yığınları yola taştı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaptığı açıklamada, kentin merkezindeki arazinin bu duruma gelmesine tepki göstererek, Konak Belediyesinin bu konuda çalışma yapmasını istedi.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

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