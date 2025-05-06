İzmir'de Kaçak Oto Yedek Parça ve Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'de kaçak 30 bin 613 oto yedek parçası ve 14 bin litre akaryakıt ürünü ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ürünleri ile oto yedek parçalarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden ve vatandaşların maddi kaybına yol açan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde belirlenen 3 depo ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 30 bin 613 oto yedek parçası ve 14 bin litre akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Ekipler, 3 kişi hakkında adli işlem başlattı.