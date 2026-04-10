İzmir'de Hapishanelerdeki Hak İhlallerine Karşı Basın Açıklaması
İzmir'de Hapishanelerdeki Hak İhlallerine Karşı Basın Açıklaması

10.04.2026 15:51
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları, İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi'nde yaşanan hak ihlallerine karşı basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, mahpusların maruz kaldığı kötü muameleler ve keyfi disiplin cezaları eleştirildi.

İzmir - Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İzmir İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER), İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi'nde (Şakran) yaşanan hak ihlallerine, kötü muamelelere ve keyfi disiplin cezalarına karşı hapishane önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Türkiye'deki hapishanelerde uygulanan infaz rejimi ve idari uygulamaların insan onuruna aykırı bir noktaya geldiği belirtilerek, siyasi mahpusların sistematik hak ihlallerine maruz bırakıldığı ifade edildi.

İşkence ve kötü muamele, keyfi disiplin cezaları, mahpusların ailelerinden uzak cezaevlerine sevk edilmesi, tahliyesi yaklaşan mahpusların soyut gerekçelerle koşullu salıverilme tarihlerinin ertelenmesi ve infazlarının yakılması gibi uygulamalar öne çıktı. Ayrıca, iletişim ve sosyal hakların engellenmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması ve özellikle ağır hasta mahpusların tedaviye erişememesi nedeniyle yaşam haklarının risk altında olduğu vurgulandı. Kimlik dayatmaları gibi uygulamaların arttığı, bu ihlallerin münferit olmaktan çıkarak genel bir yönetim pratiğine dönüştüğü kaydedildi.

Şakran'da tutulan kadın mahpusların haklarının her alanda ağır saldırı altında olduğu belirtilen açıklamada, mahpusların tahliyelerinin keyfi gerekçelerle engellenmesi ve infazlarının yakılmasının en ağır ihlallerden biri olduğu ifade edildi. Hukuki güvenlik hakkının ihlal edildiği, disiplin cezalarının mahpusları tecrit etmek ve infazlarını yakmak için kullanıldığı, örneğin ailelerine sarıldıkları gerekçesiyle cezalar verildiği belirtildi. Kimlik dayatması nedeniyle üç kadın mahpusun aylardır hücrelerinden çıkamadığı, bu sebeple Tuğçe Nur Özbay'ın açlık grevinde olduğu vurgulandı. Hapishane idaresine yapılan görüşme taleplerinin yanıtsız bırakıldığı ifade edilerek, herkesi hak ihlallerine karşı duyarlı olmaya ve demokratik hukuk devleti mücadelesine destek vermeye çağrıldı. İnsan onuruna yaraşır bir infaz rejimi sağlanana dek sürecin takipçisi olunacağı açıklandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Güncel, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
