İzmir'de Kadın Muhtarlara 8 Mart Sürprizi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 30 ilçede hizmet veren 202 kadın muhtara mor çiçek hediye edildi.

İzmirli kadın muhtarlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutulmadı. Demokrasinin yapı taşları bu özel günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürprizi ile karşıladı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 30 ilçede düzenlenen ziyarette, 202 kadın muhtara mor çiçek hediye etti.

"Yerel yönetimler onlarla daha anlamlı"

Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Ülkü Zeyrek Öner, kadın muhtarların tek tek ziyaret edildiğini belirterek "Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 30 ilçede 202 kadın muhtarımıza mor renkli çiçekler takdim ettik. Kadın muhtarlarımız yerel yönetimlerdeki yapı taşlarımız. Yerel yönetimler onlarla daha anlamlı. Kadın muhtarların sayılarının günden güne artmasından onlar da memnun" dedi.

"12 köyün içinde tek kadın muhtar benim"

Bornova'nın kırsal mahallelerinden Kayadibi Mahallesi Muhtarı Azime Işık da çiçek için çok mutlu olduğunu söyledi. Işık, "Bornova'daki 12 köyün içinde tek kadın muhtar benim. Mahalleye kadın eli değiyor. Hediye için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıma da teşekkür ederim. Beni hatırlamış, Kadınlar Günü için çiçek göndermiş. Başkanımız kırsal mahallelere çok önem veriyor. Çiftçilere destek oluyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na da çok teşekkür ederiz. Ne zaman arasak hemen dönüş yapıyorlar" diye konuştu.

"Memnun olmasalardı ikinci kez seçmezlerdi"

Buca'nın kırsal mahallelerinden Doğancılar Mahallesi Muhtarı Nebahat Coşkun ise "Köyümüzde kadın muhtar yoktu. Aday olacağım zaman beni seçmezler diye düşündüm ama seçtiler. İkinci dönem de muhtar oldum. Memnun olmasalardı ikinci kez seçmezlerdi. Kadınlar daha titiz oluyor, daha iyi inceliyorlar. Kadınlar eksiği, kusuru daha iyi görüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de herkese kutlu olsun. Başkanımız beni unutmamış. Çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum. İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımda" ifadelerini kullandı.

"Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlığı bir kadın olarak yapmaktan gurur duyuyorum"

Konak Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen de hediyeyi çok beğendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlığı bir kadın olarak yapmaktan gurur duyuyorum. Kadınlara destek verilmesini diliyoruz. Muhtarlık görevimizde mahallemizdeki kadınların daha ileri gitmeleri için destek oluyoruz. Belediyemizin sağladığı olanaklarla arkalarında durmaktan gurur duyuyoruz. Başkanımız Cemil Tugay'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Emekçi tüm kadınlarımızın da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."