İzmir'de Kadın Tacizi: Motokurye Gözaltında

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokakta yürüyen bir kadını taciz eden motokurye T.C. (22), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak'ta meydana geldi. T.C. isimli motokurye, motosikleti ile seyir halindeyken sokakta yürüyen bir kadına iddiaya göre elle taciz edip, ardından uzaklaştı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli T.C., polis ekiplerinin soruşturması ile yakalanarak gözaltına alındı. T.C.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.