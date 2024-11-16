İzmir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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İzmir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri

İzmir\'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 'Genç İzmir Söyleşileri Deneyim Yolculuğu Programı' düzenliyor. Etkinlikler 20-27 Kasım tarihleri arasında, 'Kadın: Güç, İlham, Dayanışma' temasıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek.

16.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:24
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(İZMİR)- "Genç İzmir Söyleşileri Deneyim Yolculuğu Programı", 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında panel, film gösterimi ve atölye ile devam ediyor.

Kent genelinde hayata geçirilen projelerle gençlerin fırsat eşitliği gözetilerek sosyal yaşamın temel gereksinimlerinden yoksun kalmaması için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgi çekici etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda "Genç İzmir Söyleşileri Deneyim Yolculuğu Programı" başlığıyla her ay düzenlenen etkinlikler dizisinin bu ayki teması; "Kadın: Güç, İlham, Dayanışma" olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler, 20-27 Kasım tarihleri arasında, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak.

Kadınların gücü, hakları ve dayanışma

Program kapsamında; 20 Kasım 2024 Çarşamba günü, saat 18.00'de "Kadın: Güç, İlham, Dayanışma" teması çerçevesinde panel düzenlenecek. Panelde; farklı disiplinlerden konuşmacılar, kadınların gücünü, haklarını ve toplumsal dayanışmanın önemini ele alacak. 22 Kasım 2024 Cuma günü, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından ayrımcılığa karşı film gösterimi yapılacak. Uzun ve kısa metrajlı birçok film ve yönetmenleri ile söyleşi gerçekleştirilecek. 27 Kasım 2024 Çarşamba günü kadınlar, öz savunmayı konuşacak ve ardından teknikleri birlikte deneyimleyeceği bir atölyeye katılma fırsatı yakalayacak.

Detaylı bilgi almak ve etkinliklere katılmak isteyenler, www.genc.izmir.com adresini ziyaret edebilir.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Kadın, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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