İzmir'de Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği belirtildi. Olayda hayatını kaybeden kadının 7 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

22.07.2024 11:14
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde gözaltında bulunan şüpheli İ.Z'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İ.Z. ifadesinde imam nikahlı eşi Sidar Şimşek (20) ile aralarında bir süredir geçimsizlik nedeniyle sorun bulunduğunu, çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini anlattı.

Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

Olay

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'tan yapılan kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitmiş, polis sokakta kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmuş, şüpheli birlikte yaşadığı kadını bıçakladığını söylemişti.

Polis ekiplerince bina önünde bulanan yaralı kadın, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Bayraklı, İzmir, İzmir, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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