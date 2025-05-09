İzmir'de Kadınların Mesleki Eğitim Başarı Hikayeleri - Son Dakika
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İzmir'de Kadınların Mesleki Eğitim Başarı Hikayeleri

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda eğitim alan Merve Kirişözü ve Nihal Balkan, hayallerini gerçekleştirerek iş hayatına atıldılar. Kirişözü kahve dükkanı açarken, Balkan pasta şefi oldu. İki kadın, Meslek Fabrikası'nın katkılarıyla yaşamlarını değiştirdiklerini belirtiyor.

09.05.2025 10:39  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda baristalık kursuna katılan 40 yaşındaki ev hanımı Merve Kirişözü, kendi kahve dükkanını açtı. Pastacı çıraklığı kursuna giden 45 yaşındaki Nihal Balkan ise hem çalıştığı otelde pasta şefi oldu, hem de çeşitli yarışmalarda ödül alıp jüri koltuğuna oturdu. Yaşamları şaşırtıcı şekilde değişen kadınlar "İyi ki Meslek Fabrikası var" dedi.

Özellikle kadınların ve gençlerin istihdama katılması için mesleki ve teknik eğitimlerini kentin 26 farklı noktasındaki kurs merkezlerinde sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, kursiyerlerinin geleceğini şekillendiriyor. Merve Kirişözü ve Nihal Balkan da Meslek Fabrikası sayesinde hayatları değişen kursiyerler arasında yer alıyor.

Ev hanımıyken iş yaşamına atılmak için bir dükkan kiralayan ancak ne iş yapacağına karar veremeyen 40 yaşındaki Merve Kirişözü, üniversite öğrencisi çocuklarının önerisiyle kahve dükkanı açmaya karar verdi. Meslek Fabrikası Özdere Kurs Merkezi'nde baristalık eğitimi alan Kirişözü, kurs merkezinin yanında kendine ait işletmesini açtı.

Özdere'de bir otelde pastacılık yapan Nihal Balkan ise kendini geliştirmek için Meslek Fabrikası Özdere Kurs Merkezi'nde pastacı çıraklığı kursuna kayıt oldu. Çalıştığı otelde pasta şefliğine yükselen Balkan, 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde gümüş madalya kazandı ve çeşitli yarışmalarda jüri koltuğuna oturdu. İki kadın, 40 yaşından sonra meslek hayatlarında yeni ufuklar açarak tüm kadınlara örnek oldu.

"Ev hanımıyken iş kadını oldum"

İşletmesinde eşi Murat Kirişözü ve oğlu Ömer Kirişözü ile birlikte çalışan Merve Kirişözü, iş hayatına atılmak için uzun yıllar çeşitli kurslara katıldığını anlattı. Meslek Fabrikası Özdere Kurs Merkezi'nin bulunduğu bölgede bir dükkan kiralayan ancak dükkanda ne iş yapacağına karar veremediğini belirten Kirişözü, "Bu bölgede kahvecinin olmadığını fark edince Meslek Fabrikası'nda baristalık eğitimi almaya karar verdim. Kahve ile ilgili bilgim yoktu. Sadece Türk kahvesi yapmayı biliyordum. Eğitimler çok güzel geçti. Ardından dükkanın tadilatını yapıp işletmemi açtım. Burayı kiralamaya karar verdiğimde ev yemekleri yapabileceğimi düşünüyordum ama çocuklarım kahve dükkanı açmamı istedi. Ben 40 yaşında mesleğimi buldum ve bu beni çok heyecanlandırdı. Düşünün ki bir ev hanımı Meslek Fabrikası'na gidip sonra kahve dükkanı açıyor" dedi. Kimsenin hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini belirten Kirişözü, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a, Meslek Fabrikası'na ve kurs hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. 40 yaşında bir ev hanımıyken Meslek Fabrikası'na katılarak bir iş kadını oldum. Kadınlara vazgeçmemelerini ve Meslek Fabrikası'na katılmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Meslek Fabrikası benim hayatımı çok değiştirdi"

Özdere'de bir otelde 2018 yılında çalışmaya başlayan Nihal Balkan da Meslek Fabrikası sayesinde kendini geliştirdi. Asıl mesleği kuaförlük olsa da pastacı olmak istediğini söyleyen Balkan, "Otelde pastacı olarak çalışmaya başladım ama kendimi geliştirmek için 2022 yılında Meslek Fabrikası'na gittim. Gerçekten de çok büyük bir katkı sağladı. Otelde kış döneminde personele yemek yapıyorum, yaz döneminde de pasta şefliği görevinde bulunuyorum. Meslek Fabrikası'ndan sonra çeşitli yarışmalara yarışmacı ve jüri olarak katıldım. Selçuk Efes Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği Kadın Kolları Başkanı da seçildim. Meslek Fabrikası'nı herkese tavsiye ediyorum. Meslek Fabrikası benim hayatımı gerçekten çok değiştirdi. İyi ki gitmişim, bütün kadınların da gitmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

"Bu başarı hikayeleri artsın"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı da kentin 26 noktasında mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı. Eğitimlerin sonucunda mezun olan kursiyerlerin istihdama katılımını ve kendi girişimlerini gerçekleştirmelerini hedeflediklerini kaydeden Zeki Kapı, "İşletmesini açan Merve Hanım, Özdere Kurs Merkezi'mizden mezun olan bir yurttaşımız. Aynı zamanda pastacı çırağı kursumuzdan mezun olan kursiyerimiz Nihal Hanım da Özdere'de bir otelde pastacı şefi olarak görev yapıyor. Merve Hanım gibi Nihal Hanım da özellikle kadınlara ve gençlere örnek olacak başarı hikayelerine sahip. Bu başarı hikayelerinin artması adına tüm yurttaşlarımızı Meslek Fabrikası kurslarına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kadınların Mesleki Eğitim Başarı Hikayeleri - Son Dakika

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