İzmir'de ana arterlerde kaldırım işgaline geçit yok - Son Dakika
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İzmir'de ana arterlerde kaldırım işgaline geçit yok

İzmir\'de ana arterlerde kaldırım işgaline geçit yok
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İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Mithatpaşa, İnönü ve Balçova Ata caddelerinde eş zamanlı yürütülen denetimlerde işgale neden olan malzemeler toplandı, esnafa uyarılarda bulunuldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve kaldırımların herkes tarafından rahatça kullanılabilmesi için kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, işgale neden olan malzemeler kaldırılırken esnafa da uyarılarda bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik kent genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yaya güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden bazı işletmelerin malzemeleri muhafaza altına alındı. Mithatpaşa Caddesi, İnönü Caddesi ve Balçova Ata Caddesi başta olmak üzere yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde eş zamanlı yürütülen denetimlerde, kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması konusunda esnafa uyarılarda bulunuldu.

"AMACIMIZ ESNAFLA YURTTAŞ ARASINDA SAĞLIKLI BİR KÖPRÜ KURMAK"

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Komiseri Halil Kökten, çalışmaların kamu düzeni çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek esnafa duyarlılık çağrısında bulundu. Kökten, "Esnafımızdan ricamız, yurttaşların geliş ve geçişlerini engellememeleri. Özellikle engelli yurttaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak konusunda hassas davranılmasını rica ediyoruz" dedi.

KILAVUZ ÇİZGİLERİ AÇIK TUTULMALI

Kaldırımların kamusal alan olduğunu ve işletmelerin yalnızca kendilerine ruhsatlandırılan alanlarda faaliyet göstermesi gerektiğini hatırlatan Kökten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim amacımız işletmelere zarar vermek değil, yurttaşlar ile esnaf arasında sağlıklı bir köprü kurmak. Her iki tarafın da birbirinin hassasiyetlerine karşı duyarlı olması gerekiyor. Engelli yurttaşlarımız için kaldırımlardaki sarı kılavuz çizgilerinin üzeri kesinlikle kapatılmamalı. Kamu alanları yurttaşlara bırakılmalı ve toplum bu alanları rahatlıkla kullanabilmeli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de ana arterlerde kaldırım işgaline geçit yok - Son Dakika

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