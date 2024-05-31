İzmir'de Kamyonette 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kamyonette 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir\'de Kamyonette 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği 'Jiby' ile yapılan aramada 7 kilo metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

31.05.2024 15:04
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İZMİR'de durdurulan kamyonda narkotik köpeği 'Jiby' ile yapılan aramada 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, kente gelen kamyonu önceki gün Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Jiby' ile yapılan aramada araçta 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Kamyondaki E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kamyonette 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kamyonette 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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