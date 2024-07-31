İzmir'de Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan Osman Şahin hayatını kaybetti. Şahin'in evine gelen kişi ya da kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şahin, kendi ruhsatlı tüfeğiyle vuruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

31.07.2024 04:01
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Goncalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Osman Şahin (45) ile evine gelen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şahin, evde kendisine ait ruhsatlı tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Osman Şahin, Karşıyaka, Kavga, İzmir, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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