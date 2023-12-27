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İzmir'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede tekrar saldırıya uğradı - Son Dakika
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İzmir'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede tekrar saldırıya uğradı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kavgada bıçaklanan A.Ö., hastanede tedavi gördüğü sırada yine aynı kişilerin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. A.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

27.12.2023 - 09:44,  Güncelleme: 09:46
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İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta kavgada bıçaklanan A.Ö. (29), kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada yine aynı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. A.Ö.?nün hayati tehlikesi bulunmazken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı. Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir\'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede tekrar saldırıya uğradı
Kaynak: DHA
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