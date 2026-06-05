4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
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4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
05.06.2026 10:48
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İzmir'in Beydağ ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş'tan acı haber geldi. Ailesi ve mahalle sakinlerinin aramaları sonucu küçük çocuğun cansız bedeni mahalledeki sulama havuzunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş, mahalledeki sulama havuzunda ölü bulundu. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Karakuş ailesi, 4 yaşındaki çocukları Alim Eray Karakuş'un evde olmadığını fark edince çevrede arama çalışması başlattı.

Aile üyeleri ve mahalle sakinlerinin yaptığı aramalar sırasında küçük çocuk, mahalledeki sulama havuzunda hareketsiz halde bulundu.

HAVUZDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Alim Eray Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Beydağ, Çocuk, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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