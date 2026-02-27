İzmir'de Kaza: 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İzmir'de Kaza: 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

27.02.2026 17:30
İzmir'in Torbalı ilçesinde, yemek götüren Burcu Tek, otomobilin çarpması sonucu öldü.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde okuldaki çocuklarına yemek götürdüğü sırada otomobilin kaldırıma çıktığı kazada ölen 3 çocuk annesi Burcu Tek (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kuşçuburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Y.B.'nin kontrolünü yitirdiği 35 FS 692 plakalı otomobil, kaldırıma savruldu. Otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen Burcu Tek'e ardından park halindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 çocuk annesi Tek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Burcu Tek'in, okuldaki çocuklarına yemek götürmek için evden çıktığı bildirildi.

YOLU KAPATAN MAHALLELİYE MÜDAHALE

Kazanın ardından mahalleli, bölgede sık sık kaza meydana geldiğini söyleyerek yolu trafiğe kapattı. İlçe kaymakamının mahalleye gelmesini beklediklerini belirten grup, jandarma ve trafik polisleri tarafından yolu açmaları konusunda uyarıldı. Daha sonra mahalleli ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Ekipler, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Otomobil sürücüsü Y.B. ise gözaltına alındı. Y.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yansan Burcu Tek'in cenazesi, bugün Torbalı Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Torbalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

