İzmir\'de Kaza: İki Bayram Tatilcisi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta yaşamını yitiren Harun Karapolat (33) ile yanındaki arkadaşı Meliha Acer'in (27), bayram tatili için Çeşme 'ye gittikleri öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Buca ilçesinden Çeşme yönüne giden 35 CZE 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Harun Karapolat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanalda ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü Harun Karapolat ile bariyerlere savrulan yanındaki arkadaşı Meliha Acer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Karapolat'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından cansız bedenler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karapolat ve Acer'in, bayram tatili için Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.