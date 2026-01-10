İzmir'de Güvenli Kent Hedefiyle Dönüşüm Süreci Devam Ediyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi , kent genelinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde yüz uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleri doğrultusunda 6 bölgede toplam 248 hektarlık alanda devam eden projeler kapsamında 6 bin 346 bağımsız bölümün inşaatı başlatıldı. 2026 yılında ise Gaziemir Aktepe–Emrez ve Karşıyaka Örnekköy'deki bazı etapların tamamlanması öncelikli olarak planlandı. Deprem riski taşıyan yapıların güvenli ve dayanıklı hale getirilmesinin amaçlandığı "İzmir Yenileniyor" projesi için gelen başvurulara ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi yüzde yüz uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleri doğrultusunda 6 bölgede toplam 248 hektar alanda sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. Bin 955 bağımsız bölüm güvenle tahliye edilerek yıkımı tamamlandı. Karabağlar Uzundere ve Karşıyaka Örnekköy mahallelerinde yaklaşık bin 150 bağımsız birimin inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Gaziemir Emrez-Aktepe mahalleleri, Konak Ege Mahallesi, Karabağlar Uzundere Mahallesi ve Karşıyaka Örnekköy'de 6 bin 346 bağımsız birimin yapımına yönelik çalışmalar ve kontrollük faaliyetleri sürüyor. Ayrıca dönüşüm alanının sınırları içerisinde yer alan ve "afete maruz bölge" ilan edilen alt bölgelerde kamulaştırma görüşmeleri devam ediyor.

İnşaat yapım çalışmaları devam ediyor

Ege Mahallesi'nde birinci etapta 3 blokta 714 bağımsız bölümde inşaat çalışmaları devam ediyor. Gaziemir'de 1. etap kapsamında Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 291 bağımsız bölüm inşaatının tamamlanmasına yönelik ikmal ihalesine hazırlık çalışmaları yapılıyor. Gaziemir 2. etap kapsamında 261 bağımsız bölümün inşaat yapım çalışmaları da sürüyor.

Örnekköy'de 3, 4 ve 5. etapta süreç ilerliyor

Örnekköy 1. etap ve 2. etapta inşaat çalışmaları tamamlandı. 1. etapta 143 bağımsız bölüm, 2. etapta 190 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. İZBETON A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 3. etapta 611, 4. etapta 407 bağımsız bölümün inşaat yapım çalışmaları başladı. Projenin tamamlanmasına yönelik yapılan ikmal ihalesi neticesinde çalışmalar sürdürülüyor. 2026 yılı ilk yarısında konutların hak sahiplerine teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 5. etap kapsamında 585 bağımsız bölümde inşaat yapım çalışmaları devam ediyor.

Uzundere'de 3. ve 4. etapta çalışmalar sürüyor

Uzundere'de 1. etap ve 2. etapta inşaat çalışmaları tamamlandı. 1. etap için 341 bağımsız bölüm, 2. etap için 476 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. 3. etap için İZBETON AŞ ile imzalanan protokol kapsamında; 1624 bağımsız bölümün inşaatı başlatıldı. Söz konusu işlerin tamamlanmasına yönelik ikmal ihalesi yapıldı. 4. etapta bin 853 bağımsız bölümün tamamlanması için yapılan ikmal ihalesinde sözleşme imzalanma süreci devam ediyor.

1919 bağımsız bölüm yıkıldı

Kentsel dönüşüm alanlarında yürütülen çalışmalar neticesinde hak sahipleri ile uzlaşma sağlanarak sağlıksız 950 yapıda bulunan bin 955 bağımsız bölüm yıkıldı. 2886 sayılı kanun ve protokoller kapsamında yapım etaplarında 5 bin 939 konut ve 407 iş yeri olmak üzere 6 bin 346 bağımsız bölümün inşaatı başlatıldı.

"İzmir Yenileniyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde İzmir'i depreme dirençli hale getirmeye yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda deprem riski taşıyan yapıların güvenli ve dayanıklı hale getirilmesinin amaçlandığı "İzmir Yenileniyor" projesinin başvuru süreci başlatıldı. Riskli yapı ilan edilen ya da olduğu düşünülen yapıların sahiplerinin atacakları adımlara, izleyecekleri yola ve bulacakları çözümlere dair zorlukların ortadan kaldırılmasını sağlayacak proje kent için tarihi önem taşıyor. Proje ile riskli yapı olduğu düşünülen ya da ilan edilen binaların vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde dönüştürülmesinin önü açılacak. Çalışma kapsamında 2020 İzmir Depremi sonrasında yapı envanter çalışmaları tamamlanan Bayraklı ve Bornova ilçeleri pilot bölgeler olarak seçildi. 30 Ekim 2025'te açılan "İzmir Yenileniyor" web sitesine iki ayda 160 başvuru geldi. Pilot bölgelerden gelen başvurulara ilişkin çalışmalara başlandı. Diğer ilçelerden gelen başvuruların değerlendirilmesine yönelik süreç ise devam ediyor.