İzbeton Soruşturmasında 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin bilirkişi incelemesi sonrası 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Soruşturma dosyasına göre, 2022 yılında İZBETON A.Ş.'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap projesinde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, bazı mühendis ve çalışanlara 170 bin lira ile 200 bin lira arasında prim ve maaş ödemesi yapıldığı, ancak fiilen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildikleri belirtildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 22'si polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Bir şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.