İzbeton Soruşturmasında 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzbeton Soruşturmasında 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

16.02.2026 11:23  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm sözleşmesiyle ilgili soruşturma kapsamında İZBETON A.Ş. ve İş İnsanları Kooperatifi'ne bağlı 22 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin bilirkişi incelemesi sonrası 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Soruşturma dosyasına göre, 2022 yılında İZBETON A.Ş.'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap projesinde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, bazı mühendis ve çalışanlara 170 bin lira ile 200 bin lira arasında prim ve maaş ödemesi yapıldığı, ancak fiilen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildikleri belirtildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 22'si polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Bir şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzbeton Soruşturmasında 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:09:39. #7.11#
SON DAKİKA: İzbeton Soruşturmasında 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.