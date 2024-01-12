İzmir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Cezaevine Gönderildi
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
12.01.2024 - 21:41,
Güncelleme: 21:42
İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın kentte olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA