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İzmir'de kıraathanede uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de kıraathanede uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, sobaya atılarak yakılmak istenen 254,33 gram esrar ele geçirildi. Kıraathane sahibi gözaltına alındı.

İzmir\'de kıraathanede uyuşturucu operasyonu
28.12.2023 - 00:21,
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İzmir'in Konak ilçesinde, bir kıraathaneye düzenlenen operasyon sırasında, sobaya uyuşturucu madde atılarak yakılmak istendi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit ettiği bir kıraathaneye operasyon düzenledi.

Bu sırada sobaya atılarak yakılmak istenen uyuşturucu madde, ekiplerce çıkarıldı. Yapılan kontrolde yakılmak istenenin 254,33 gram esrar olduğu belirlendi.

Kıraathane sahibi S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de kıraathanede uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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