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İzmir'de Kıranlar suç örgütü üyesi yakalandı

İzmir'de polis operasyonuyla, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 8 yıl 7 gün hapis cezası olan Kıranlar suç örgütü üyesi L.K., yakalandı. Adliyeye sevk edilen L.K., tutuklandı.

11.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:30
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İZMİR'de polis operasyonuyla, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 8 yıl 7 gün hapis cezası olan Kıranlar suç örgütü üyesi L.K., yakalandı. Adliyeye sevk edilen L.K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tire ve çevresinde yasa dışı faaliyetleriyle bilinen Kıranlar suç örgütü üyesi olan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Taksirle ölüme neden olma ve basit yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K.'nin saklandığı ev belirlenip, önceki gün operasyon düzenlendi. L.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen L.K., tutuklandı. (DHA)

İzmir\'de Kıranlar suç örgütü üyesi yakalandı
Kaynak: DHA
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