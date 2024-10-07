İzmir'de Kış Hazırlıkları Artırıldı: 150 Bin Ton Atık Temizlendi - Son Dakika
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İzmir'de Kış Hazırlıkları Artırıldı: 150 Bin Ton Atık Temizlendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde su baskınlarını önlemek amacıyla derelerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. 150 bin ton atık malzeme dere yataklarından çıkartıldı.

07.10.2024 10:50  Güncelleme: 11:04
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte şiddetli yağışların su baskınlarına neden olmaması için kent genelinde önlemlerini arttırdı. İZSU ekipleri kışa hazırlık çalışmaları kapsamında 150 bin ton atık malzemeyi dere yataklarından çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarının ve diğer olumsuzlukların önüne geçmek için dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. 30 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında dereler köşe bucak temizlendi. Ağustos ayında Yamanlar bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle binlerce metrekare alanın zarar gördüğü Kuzey Bölgesi'ndeki çalışmaları tamamlayıp merkez bölgeye geçen ekipler ise kış temizliğinde 150 bin ton malzemeyi dere yatağından çıkardı.

İzmir'i kışa hazırlıyoruz

Narlıdere'de Ali Onbaşı deresinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İZSU Merkez Bölgeler Müdürlüğü Dereler Ustası Hakan Çetinkaya şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız dört mevsim sürüyor ancak yaz aylarında şehrin Yamanlar Bölgesi'nde meydana gelen orman yangınına bağlı olarak dere havzalarında çalı, dal parçası, yanmış ağaç, kütük gibi malzemeler birikiyor. Bizler de yoğun yağışlarda su akıntısının sağlıklı olarak sağlanması için dere temizliklerine büyük önem veriyoruz. Yağışlarda oluşabilecek yüzeysel ve derin erozyonlara neden olabilecek malzemeleri derelerden alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ekiplerimiz toplam 108 tersip bendinin kontrolünü sağlayarak Sepetçi, Poligon, Bostanlı dereleri ile Bornova Çayı'nda temizlik ihtiyacı bulunan 10 adet tersip bendini temizledi. Bugün ise Ali Onbaşı, Kebap ve Yağçayı dereleri eş zamanlı temizleniyor. İzmirlilerin içi rahat olsun İZSU Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı düzenli olarak yapıyoruz. İzmir'i kışa hazırlıyoruz" dedi.

İzmir\'de Kış Hazırlıkları Artırıldı: 150 Bin Ton Atık Temizlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kış Hazırlıkları Artırıldı: 150 Bin Ton Atık Temizlendi - Son Dakika

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