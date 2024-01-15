İzmir\'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada yaralanan 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Örnekköy Mahallesi 7428/1 Sokak'ta meydana geldi. Kız kaçırma konusunda husumetli iki aile arasında çıkan tartışma pompalı tüfekli çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olayı sonlandırırken, sağlık ekipleri saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, bir özel hastaneye kaldırdı. O anların bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 kişinin karşılıklı olarak ateş ettikleri, bu sırada bir vatandaşın yaşananları 'Teksas'a çevirdiler' diyerek, tepki göstermesi yer alıyor. Olayda yaralanan 4 kişi, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Polis, olayla ilgili H.U. (16) gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalarda; mahalle içinde, 2 ailenin kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli oldukları ve bu sebeple olay günü aralarında tartışma çıktığı anlaşılmıştır. Taraf ailelerden 4 kişi olayda kullanılan tüfeklerden atılan saçmalar ile basit şekilde yaralanmış, tedavileri yapılarak hastaneden taburcu olmuşlardır. Olayla ilgili 3 pompalı tüfek muhafaza altına alınmış, suça sürüklenen çocuk H.U. yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.